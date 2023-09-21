Суд в Петербурге не стал отправлять в СИЗО мужчину за стрельбу в незнакомца

Суд не стал арестовывать мужчину за стрельбу в незнакомца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге выбрал меру пресечения мужчине, который устроил стрельбу на Тихоокеанской улице в Парголово. Инцидент случился 19 сентября. Подозреваемый не менее двух раз выстрелил в оппонента. Мужчину поймали не сразу, но в органы он явился самостоятельно. Об этом 21 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Защитник утверждал, что мужчина живет в Петербурге с женой. Он является индивидуальным предпринимателем и не собирается сбегать из города. Он сам явился в полицию и дал явку с повинной. Отдал травматический пистолет добровольно, - говорится в сообщении ведомства.

Суд учел, что мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности. Он дал явку с повинной. Но в его показаниях не усматривается, что он был инициатором преступления. Поэтому суд не стал удовлетворять ходатайство следствия. А мужчину отпустили, запретив ему определенные действия до 17 ноября.