Поступления от налога на прибыль в бюджет Петербурга вырастут на 16% в 2024 году

Поступления от налога на прибыль в бюджет Петербурга вырастут на 16%. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном ожидают увеличения поступлений в городскую казну. Основными источниками доходов бюджета, по мнению экспертов, станут налоги на доход физлиц и прибыль. Глава комитета по финансам Светлана Енилина заявила, что от последней пошлины прирост составит порядка 16 процентов. Об этом она заявила на встрече с журналистами в «Невской ратуши».

– За последние восемь месяцев 2023 года от организаций, входящих в общий круг налогоплательщиков, отчисления увеличились примерно на четверть. В следующем году ожидаем роста на 16 процентов или 416 миллиардов рублей, – уточнила общественница.

Она также отметила, что больше половины – 64 процента – поступлений обеспечивают представители строительной отрасли, финансов и страхования, а также промышленности. В профильном комитете предположили, что прибыль городского бюджета в следующем году достигнет 1,168 триллиона рублей.