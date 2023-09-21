Мемориал с 1,5 тысячи братских захоронений восстановят в Петербурге. Фото: vk.com/welomonosovs

Братское воинское захоронение в поселке Мартышкино в Петербурге восстановят до 1 сентября 2024 года. Сохранить памятник поручил губернатор Беглов по просьбе жительницы Петродворцового района. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Мемориал открыли в далеком 1975 году на месте захоронений защитников Ораниенбаумского плацдарма. На территории мемориала захоронено 1458 воинов, два из которых – Герои Советского Союза. Сейчас памятники и скульптуры комплекса повреждены, имена погибших на надгробных плитах не читаемы, – рассказали в пресс-службе городского правительства.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле ускорит реставрационные работы: специалисты заменят надгробные плиты, почистят и покрасят постамент и памятник «Солдат», облицовку постамента скульптурной композиции «Воину-победителю», а также заменят бетонное ограждение.