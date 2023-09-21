Автомобиль превернулся и сбил мотоциклиста на перекрестке в Кировском районе

Жесткое ДТП произошло в Кировском районе Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

На перекрестке бульвара Новаторов и Подводника Кузьмина в Кировском районе Петербурга произошла авария. Водитель машины решил проскочить на красный, как это часто бывает, но не справился с управлением. В итоге машину занесло, и она перевернулась. Автомобиль проскользил по дороге и сбил мотоциклиста.

Мотоциклиста увезли в больницу, водитель автомобиля не пострадал. Фото: vk.com/motosolidaritydtp

- Мотоциклист в сознании, болят ребра, нога, лежать тяжело и больно. Его увезли в больницу на Костюшко, - сообщает о происшествии подписчик группы Вконтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

В машине находился водитель и его спутница. По словам очевидцев, с ним и с женщиной все в порядке. Водитель вылез из автомобиля самостоятельно, женщине помогли прохожие.

Ранее spb.kp.ru писала о массовой аварии 21 сентября на Лесном проспекте. Пять автомобилей столкнулось на трамвайных путях. В одной из машин находились сотрудники ГИБДД. В результате ДТП двое полицейских попали в больницу.