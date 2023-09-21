11,5 тонн нефтепродуктов собрали после пожара в Шушарах. Фото: t.me/infoeco_spb

В Шушарах недавно случился мощный пожар. Там, на Автозаводском проезде Петербурга, дотла сгорел большегруз. Из-за этого по дороге растеклись 11,5 тонн нефтепродуктов, убирать которые пришлось экологическим аварийным службам ГКУ «Пиларн» и ГУП «Экострой». Об этом сообщили в комитете по природопользованию Северной столицы.

– После того, как грузовой тягач удалось полностью потушить, сотрудники ведомства обработали сорбентом прилегающую к месту происшествия территорию, – уточнили в пресс-службе организации.

Почти 12 тонн нефти специалисты собрали с дороги и тротуара. Аварийную ситуацию удалось локализовать, но в ведомстве продолжают мониторить и контролировать ситуацию.

В комитете также напомнили, что при обнаружении экологических аварий нежно обратиться в дежурную службу. Связаться со специалистами можно круглосуточно по телефону 8 812 417 59 36.