Средняя зарплата в Ленобласти снизилась до 66 тысяч рублей к июлю 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики Петростата поделились данными о заработной плате в Ленобласти. Так, средняя номинальная оплата труда, начисленная за июль текущего года, составила 66 тысяч и 135 рублей. Как оказалось, уровень мотивации работников снизился по сравнению с июнем 2023 года.

– Реальную начисленную жителям области заработную плату рассчитывали, учитывая индекс потребительских цен. Так, в июле 2023 года она составила 95,6 процента по сравнению с прошлым месяцем текущего года, – отметили аналитики.

Но по отношению к аналогичному периоду прошлого, 2022 года, показатель только вырос. По подсчетам аналитиков, уровень заработной платы поднялся на 7,4 процента. К слову, оценивали трудовую мотивацию жителей региона по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства.

Кстати, средняя предлагаемая зарплата в Петербурге с начала 2023 года увеличилась на 1680 рублей.