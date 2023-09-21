Помощника машиниста оштрафовали в Петербурге за крупное мошенничество. Фото: Артем КИЛЬКИН

Помощника машиниста осудили в Петербурге за крупное мошенничество. Оказалось, что во время пребывания в командировках мужчина присылал работодателю ложные чеки за съем жилья. В карман он себе положил 493 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

– Работника одной из российских компании-перевозчика признали виновным и назначили штраф в 100 тысяч рублей. Средства перейдут в доход государства, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Мошенническая схема оказалась иронично проста: сотрудник снимал дешевое жилье или вовсе жил у знакомых. И так он делал в течение целого года: с 2020 по 2021. Отчитывался работодателю поддельными счетами. В компании креативность мужчины не оценили и подали в суд. Как теперь сложится карьера паровозного фокусника, неизвестно.