Лидера группы, регистрировавшей авто без очереди в МРЭО, арестовали в Петербурге. Фото: t.me/SPbGS

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал лидера скандальной группы, регистрировавшей автомобили без очереди в МРЭО. Однако следователи требовали отправить мужчину в СИЗО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Суд рассмотрел ходатайство и отказал в заключении под стражу фигуранта дела. Заседание проходило в закрытом режиме, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, главу группы подозревают в получении взятки по предварительному сговору. Накануне его задержали правоохранители. В тот же день мужчине предъявили обвинение. Свою причастность к делу он полностью признал. Под домашним арестом неудавшийся предприниматель пробудет до 19 ноября этого года.

Напомним, члены группировки предлагали как «безобидные» услуги, вроде регистрации без очереди, так и помогали оформлять машины с нарушениями в документах.