Средняя заработная плата в Петербурге к июлю 2023 года сократилась на 9,4%. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге подсчитали среднюю заработную плату на одного работника. По оценке специалистов Петростата, В Северной столице номинальная трудовая мотивация, начисленная за июль 2023 года, составила 91 тысячу и 587 рублей. Этот показатель оказался ниже на 9,4 процента по сравнению с прошлым месяцем.

– Подсчитывалась получаемая оплата работы сотрудников по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства. Реальная заработная плата одновременно с тем снизилась на 9,8 процента, – уточнили аналитики в недавно опубликованном исследовании.

Так, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, сумма в июле 2023 года составила 90,2 процента по сравнению с июнем 2023 года. Зато, как отметили специалисты, за год – к уровню июля 2022 – она увеличилась на 7,9 процента.

Снижение отметили и в Ленобласти. Здесь трудовая мотивация едва перешагнула показатель в 66 тысяч рублей.