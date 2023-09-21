30-летнего петербуржца отправили в СИЗО за попытку похитить 100 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

30-летнего жителя Петербурга отправили под стражу на целых два месяца. Ранее об этом ходатайствовали сотрудники Киришской городской прокуратуры и следователи. Подозревают его в попытке похитить у пенсионерки 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– В материалах уголовного дела указано, что петербуржец сговорился с неизвестным. Они проработали схему «телефонного» мошенничества, чтобы украсть деньги у пожилых людей, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Пенсионеров они убеждали, что средства нужны для их родственников, совершивших преступления, чтобы уйти от ответственности. Мужчина занял роль курьера. Но до квартиры пенсионерки и плотно сложенных купюр он не добрался, оказавшись в отделе полиции. Свою вину местный житель признал, рассказал о еще пяти совершенных преступлениях.