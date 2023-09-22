Петербуржца отправили под подписку о невыезде из-за кражи кольца для любимой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспортными полицейскими Ладожского вокзала в Петербурге задержали мужчину, укравшего кольцо местной жительницы. Дорогое украшение женщина обронила, а прохожий подобрал его и решил подарить своей даме. Об этом сообщили в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте по Северной столицы.

– 40-летняя жительница Ленобласти заявила, что на вокзале потеряла кольцо стоимостью около 40 тысяч тысяч рублей. Присвоил его себе временно неработающий 46-летний уроженец Смоленска, – уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам задержанного, он собирался найденное сокровище подарить своей любимой. Но кольцо изъяли. Когда расследование закончится, его вернут настоящей хозяйке. На мужчину тем временем завели уголовное дело о краже. Его также отправили по подписку о надлежащем поведении. Если правоохранители докажут его вину, то неудавшийся романтик может отправиться в колонию на срок до пяти лет.