Один человек пострадал в пожаре на улице Опочинина в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поздний вечер 21 сентября не мог закончится в Василеостровском районе Петербурга спокойствием и тишиной. Так, около 12 часов на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре на улице Опочинина. Как оказалось, в возгорании пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Очевидцы сообщили, что огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире. Там горячие языки пламени заняли площадь в один квадратный метр, – уточнили сотрудники служб.

Примерно через 15 минут пожар удалось полностью потушить. Пострадавшего в происшествии местного жителя госпитализировали в одну из больниц города на Неве. Больше о его состоянии ничего неизвестно. К борьбе со стихией привлекались десять человек личного состава МЧС и две пожарных машины.

Ранее spb.kp.ru писала, что мощный пожар в ресторане на Бухарестской улице Петербурга локализовали.