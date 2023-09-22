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НовостиТуризм21 сентября 2023 22:25

157 туристических маршрутов по Петербургу представили на форуме в Казани

Маршруты появились на портале Visit Petersburg
Элеонора КУРЮМОВА
157 туристических маршрутов по Петербургу представили на форуме в Казани.

157 туристических маршрутов по Петербургу представили на форуме в Казани.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург представил портал Visit Petersburg на Международном форуме в Казани. Представители индустрии рассказали, что сервис состоит из нескольких тематических разделов, включающих в себя 157 маршрутов. Благодаря платформе гости и жители города смогут организовать культурно-познавательный, военно-патриотический, детский и исторический отдых. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Цель проекта – предоставить туристам проверенную информацию о товарах и услугах их отдыха быстро и понятно, – рассказал советник главы комитета по развитию сферы Николай Пушкин.

Сейчас в списке приложение порядка пятисот объектов: классические достопримечательности, лучшие смотровые площадки, объекты новой туристской географии, детские развлечения. Отдельно оформлен раздел «Где поесть». Работа портала – это часть кампании «Добро пожаловать в Петербург!». Ее проводят комитет по развитию туризма, городское туристско-информационное бюро и конгрессно-выставочное бюро.