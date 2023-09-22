Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 сентября 2023 4:46

Кафе загорелось в Петербурге в ночь на 22 сентября

В Петербурге произошел ночной пожар в кафе
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге произошел пожар в кафе.

В Петербурге произошел пожар в кафе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар в заведении общепита произошел в ночь на 22 сентября в Приморском районе Северной столицы. На проспекте Испытателей возникло возгорание в кафе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В кафе происходило горение в вентиляционной трубе на площади один квадратный метр, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожар начался в 00:26. Специалисты справились с огнем всего через несколько минут: в 00:54 пламени уже не было. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Проводилась ли эвакуация – не сообщается.

В кафе выезжали две пожарные машины и десять профессиональных огнеборцев. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить дознавателям.