Кафе загорелось в Петербурге в ночь на 22 сентября

В Петербурге произошел пожар в кафе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар в заведении общепита произошел в ночь на 22 сентября в Приморском районе Северной столицы. На проспекте Испытателей возникло возгорание в кафе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В кафе происходило горение в вентиляционной трубе на площади один квадратный метр, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожар начался в 00:26. Специалисты справились с огнем всего через несколько минут: в 00:54 пламени уже не было. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Проводилась ли эвакуация – не сообщается.

В кафе выезжали две пожарные машины и десять профессиональных огнеборцев. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить дознавателям.