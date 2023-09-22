«Ждем рекорд по теплу»: Воздух прогреется до 24 градусов в Петербурге 22 сентября

В Петербурге и Ленобласти будет тепло. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург 22 сентября находится под влиянием антициклона. В городе будет тепло и солнечно. А воздушные массы активно прогреются на солнце благодаря ветрам южных румбов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Температура воздуха +22…+24°, по области +20…+25°, такие значения превышают суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который для 22 сентября составляет +21,9° и установлен в далеком 1936 году, - отметил синоптик.

Южный ветер подует со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление немного упадет, но останется около нормы.

А в субботу, 23 сентября, погода немного подпортится. На улице все равно будет рекордно тепло, до 24 градусов, но синоптики пообещали кратковременные дожди.