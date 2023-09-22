Полицейские поймали автоугонщиков, укравших иномарку на улице Стойкости в Петербурге

Подозреваемых отправили в СИЗО. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали преступников, которые угнали машины на улице Стойкости. Инцидент произошел еще 24 июля. Женщина написала заявление об угоне ее «Форда Фокуса», цена которого 600 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Через некоторое время сыщикам удалось выйти на след злоумышленников и установить их личности. Ими оказались 53-летний житель города Гатчина и двое петербуржцев, 27 и 53 лет, младший из которых ранее судим, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Украденную машину нашли в Москве с перебитыми номерами. 19 сентября все подозреваемые были задержаны. По версии следствия, иномарку угнали, чтобы перепродать. У преступников нашли гидравлическую подушку для открывания дверей. Их поместили в следственный изолятор.