Склад разгорелся на 600 «квадратов»: Прокуратура проводит проверку из-за пожара в Петербурге

Склад разгорелся на 600 "квадратов". Фото: Прокуратура Петербурга

В Петербурге прокуратура Московского района проводит проверку после пожара на складе по 3-му и 4-му Предпортовому проезду. Бумага, картон и деревянные конструкции вспыхнули в ночь на 22 сентября. Пламя охватило территорию площадью 600 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

- Прокуратура также поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту ОНДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Известно, что пожар начался около трех часов ночи. Огонь тушили по первому уровню сложности. На данный момент, возгорание пока не удалось полностью ликвидировать. На месте происшествия работают специалисты, пожарные до сих пор тушат пламя. В происшествии никто не пострадал.