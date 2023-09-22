Ночь на 22 сентября в Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений

Ночь на пятницу оказалась очень теплой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге ночь на 22 сентября стала самой теплой за всю историю наблюдений. Температура воздуха поднялась до 14,8 градуса. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Понимаю, что уже начинаете уставать от всех этих рекордов в Санкт-Петербурге, но что делать такая у нас сейчас установилась погода, я просто констатирую факты, - написал специалист.

Он пообещал, что теплая погода сохранится и днем 22 сентября. Температура воздуха снова перекроет экстремум. 23 сентября тоже вновь можно будет радоваться бабьему лету.

21 сентября среднесуточная температура составила 18,1 градуса. А рекорд был зафиксирован в 2018 году: тогда воздух прогрелся до 18,2 градусов. То есть погоде в четверг не хватило всего немного, чтобы обогнать максимальный результат.