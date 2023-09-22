Новое общественное пространство появится на берегу реки Малая Невка

В Петербурге появится новое общественное пространство. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новое общественное пространство появится в Петербурге. Его обустроят на Южной дороге. Жителям города станет доступен прогулочный маршрут вдоль набережной реки Малая Невка. Там сделают места для занятий спортом с детским оборудованием и зонами для тихого отдыха. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

- Готовность объекта составляет 43 процента, – рассказал заместитель главы администрации Петроградского района Александр Петухов.

Во время благоустройства особое внимание уделят озеленению территории. Сухие деревья и кустарники снесут, а вместо них посадят свежие. Специалисты высадят 23 ивы, 897 кустарников и еще 98 – в живую изгородь. В новом общественном пространстве поставят скамейки, урны и шезлонги.

- Появятся щебеночно-набивные дорожки, пешеходная зона с покрытием из террасной доски. В ходе работ обновят наружное освещение территории, - добавили в ведомстве.