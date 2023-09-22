Британка попыталась незаконно вывезти 100-летнюю икону из Ленобласти

Старинную икону нашли в багаже британки, выезжающей из Ленобласти. Фото: пресс-служба СЗТУ

Жительница Великобритании хотела вывезти старинную икону из Ленобласти. Она направлялась в Финляндию на рейсовом автобусе. Однако транспорт остановили для таможенного досмотра. И среди вещей гостьи страны оказался предмет религиозной культуры, который нельзя вывозить из России без разрешительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- Экспертиза установила, что подокладная икона «Господь Вседержитель» является предметом религиозного культа, созданным более 100 лет назад, и относится к категории культурных ценностей. Их вывоз за пределы России без разрешительных документов запрещен, - говорится в сообщении.

В отношении британки завели административные дела по факту недекларирования товаров, которые ему подлежат, а также за несоблюдение запретов на вывоз вещей из России.