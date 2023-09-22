Профессор медвуза Петербурга отдала мошеннику более 2 млн рублей

Доктор медицинских наук из Петербурга потеряла 2,1 млн рублей из-за мошенника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Профессор Северо-Западного государственного медицинского университета повелась на уловку мошенников и лишилась более 2 млн рублей. Аферист действовал по известной схеме: позвонил и заявил, но что счетах женщины происходят подозрительные операции. А чтобы спасти деньги, их срочно нужно перевести на «безопасный» счет. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- С 19 по 21 сентября 68-летней заведующей кафедрой СЗГМУ на мобильный телефон поступали сообщения от неизвестного о якобы совершаемых мошеннических действиях на ее банковском счете. Послушавшись советов незнакомца, доктор медицинских наук сняла деньги со своего счета и перевела через банкомат на указанный мошенником счет 2,1 млн рублей, - уточнил источник.

Профессор поняла, что стала жертвой афериста и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.