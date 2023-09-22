Более трети петербуржцев готовы пожертвовать 1 млн рублей нуждающимся

38% петербуржцев готовы подарить 1 млн рублей нуждающимся. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более трети петербуржцев оказались настоящими филантропами. Они готовы подарить 1 млн рублей нуждающимся людям. Причем чаще об этом говорили мужчины - 71% против 29% у женщин. Что касается возраста, то самыми щедрыми стали жители Северной столицы от 36 до 45 лет - 47%. Об этом свидетельствуют результаты опроса УК ПСБ.

- 38% опрошенных ответили положительно на вопрос о готовности поделиться 1 млн рублей с нуждающимся. 53% из тех, кто готов поделиться такой суммой, пойдет на это потому, что верит - добро возвращается. А 33% - из чувства милосердия, - уточнили аналитики.

Но 54% петербуржцев не готовы подарить 1 млн рублей нуждающимся. Причина простая - у них просто нет такой суммы. Еще 15% респондентов отметили, что не хотят заниматься благотворительностью, потому что им сами в случае нужды никто не пожертвует такую сумму. А 25% посоветовали всем самостоятельно зарабатывать деньги.

Кстати, из тех, кто все же готов пожертвовать миллион, 31% могут сделать это за счет собственных накоплений, а еще 19% - с дохода от инвестиций в ценные бумаги.