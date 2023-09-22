Приморский проспект в Петербурге встал в длинную пробку из-за ДТП с автобусом

В Петербурге образовались пробки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге на Приморском проспекте образовалась огромная пробка. Загруженность дороги составляет 9 баллов. В целом сервис Яндекс.Пробки оценил обстановку на 6 баллов, что всего на один балл больше, чем обычно.

- Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде магистралей. Это Приморский проспект в центр (9 баллов, что на 4 балла выше обычного), Софийская улица из центра (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), Выборгское шоссе в центр (5 баллов, что на 2 балла выше обычного), - говорится в сообщении сервиса.

По словам очевидцев, причиной пробки на Приморском проспекте стало небольшое ДТП с автобусом. Авария оказалось не самой серьезной, но движение на дороге парализовало.

Помимо этого, пробки зафиксированы на внутренней стороне КАД, на участке ЗСД до набережной Макарова, на Московском шоссе и Софийской улице.