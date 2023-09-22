Популярность прогулочных теплоходов возросла среди иностранцев в Петербурге

Иностранцы стали чаще кататься на теплоходах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Туристы из других стран стали активно посещать прогулки на теплоходах. Водным видом транспорта чаще других интересуются путешественники из Китая, Индии и Белоруссии. Они предпочитают экскурсии по рекам и каналам. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Astra Marine.

- Гости из Республики Беларусь предпочитали в этом году путешествовать на теплоходах индивидуально, тогда как представители Индии и Китая приобретали групповые туры. В десятку зарубежных стран, граждане которых приобретали билеты на теплоходы «Астра Марин», также вошли: Иран, Германия, Италия, Кувейт, ОАЭ, Катар и Франция, - рассказали в организации.

Количество туристов, которые пользуются водным транспортом, за последнее время увеличилось в 2,5 раза. Иностранцы составили семь процентов от общего пассажиропотока. Помимо рек и каналов, туристы предпочитают ночные музыкальные отправления под разводными мостами и поездку на метеорах в Петергоф.