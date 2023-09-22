Микроавтобус сбил велосипедиста и влетел в светофор в Петербурге

Микроавтобус сбил велосипедиста и влетел в светофор на перекрестке в Петербурге. Фото: Росгвардия Петербурга

Доставщик на велосипеде пострадал в ДТП, которое произошло вечером 21 сентября на перекрестке проспекта Наставников и Ириновского проспекта в Северной столице. Его сбил микроавтобус Fiat, который буксировал другой автомобиль. Машина выехала на разделительную полосу, врезалась в светофор и фонарный столб, а по пути задела велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга

- Очевидцем ДТП стал сотрудник вневедомственной охраны, который возвращался домой со службы. Он незамедлительно вызвал экстренные службы и до их приезда активно оказывал пострадавшему доврачебную помощь, - добавили в пресс-службе.

У работника службы доставки продуктов оказались переломаны ноги. Его госпитализировали в больницу. По предварительным данным, микроавтобус устроил ДТП из-за заклинившей рулевой рейки.