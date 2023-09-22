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22 сентября 2023 9:32

Завершены двухдневные поиски 13-летней девочки в Петербурге

В Петербурге два дня искали без вести пропавшую 13-летнюю девочку
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девочку нашли в другом регионе. Фото: "Лиза Алерт"

Девочку нашли в другом регионе. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге завершились поиски 13-летней девочки, которая ушла из дома 20 сентября и не вернулась. Ребенка начали искать не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры отряда «Лиза Алерт». На их ресурсах появилась ориентировка с фотографией школьницы. А позже стало известно, что она нашлась.

- Девочку нашли сотрудники полиции в другом регионе и даже в другом федеральном округе, - рассказал источник spb.kp.ru.

По предварительной информации, девочка-подросток могла самостоятельно отправиться в Сибирь. Но почему она так поступила – не сообщается. К счастью, сейчас с ней все хорошо. Жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает, и скоро ее вернут родителям.

Напомним, в тот же день в Петербурге пропала 11-летняя девочка. Она исчезла по пути в музыкальную школу, родители забили тревогу. Ребенка нашли целой и невредимой на следующий день, 21 сентября.