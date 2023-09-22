«Растет скорость и снижается загруженность»: В Смольном назвали преимущества от введения платной парковки

Комтранс назвал преимущества от введения платных парковок в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Основными преимуществами введения платной парковки в Петербурге стали: рост скорости, снижение загруженности дорог и задержки движения транспорта. Например, средняя скорость движения машин в зоне платных парковок на дорогах общего пользования с августа 2022 года по август 2023 года выросла на 4% до 23,7 километра в час, а на магистральных дорогах - до 25,8 километров в час. Такие данные приводит комитет по транспорту.

- Перегруженность магистральных дорог во всей зоне платной парковки в рабочие дни с 8:00 до 20:00 за год снизилась более чем на 17%, на дорогах общего пользования - 16,6%, - указали в комитете.

Задержка движения транспорта по магистральным дорогам в зоне платных парковок сократилась на 6,7%, а на дорогах общего пользования - на 16,8%. Таким образом, анализ свидетельствует об улучшении транспортной ситуации в городе после введения платных парковок.