Осенний праздник фонтанов в Петербурге посвятят Году педагога и наставника

Осенний праздник фонтанов проведут 22 и 23 сентября в Петергофе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Осенний праздник фонтанов, который пройдет в Петергофе 22 и 23 сентября, посвятят Году педагога и наставника. Для гостей мероприятия подготовили яркий спектакль «Наследники». Кстати, репетировать его начали еще в феврале. Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф».

- Спектакль «Наследники» позволит взглянуть на ряд привычных вещей как на часть огромного наследия, созданного и переданного нам предками и осознать себя их наследниками, - отметили организаторы.

Начало праздника в оба дня запланировано на 21:00, но вход в Нижний парк откроют уже с 18:00. Спектакль будет длиться около часа. Кстати, гостям мероприятия разрешили сидеть на газонах и не бояться сломать цветы. Если вдруг это случится, то сотрудники музея потом все восстановят.

Если у кого-то не получается посмотреть праздник фонтанов вживую, то расстраиваться не стоит. В официальной группе музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте» 22 сентября будет вестись трансляция с мероприятия.