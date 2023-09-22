Петербуржца поймали на незаконной постановке на учет мигрантов

Петербуржца подозревают в фиктивной постановке на учет мигрантов. Фото: Олег ЗОЛОТО

31-летний петербуржец «помогал» мигрантам из Таджикистана вставать на учет в России. Мужчина указывал, что иностранцы живут у него в квартире, хотя на самом деле этого не происходило. Поэтому такая «помощь» оказалась незаконной. В связи с этим на горожанина возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учет мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.

- Подозреваемый не позднее 6 августа фиктивно поставил на учет три гражданина Таджикистана по месту пребывания в России в находящейся в его собственности квартире одного из домов в Василеостровском районе, без намерения предоставить им это помещение для проживания, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения петербуржцу. Также ему избрали меру пресечения, однако какую и на какой срок, не уточняется.