Парад ретротрамваев пройдет в Петербурге 1 октября

1 октября по улицам Петербурга проедут ретротрамваи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

29 сентября исполнится 116 лет, как открыли трамвайное движение в Петербурге. К этой знаменательной дате в Северной столице пройдет парад ретротрамваев. Он состоится 1 октября. Стартовать транспорт будет с Василеостровского трампарка, откуда более века назад отправились в свой первый рейс трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

В праздничном параде примут участие трамваи самых разных лет. Это и знаменитая «Брешка», которая стала репликой первых английских вагонов Brush, и вагоны модели МС, прошедшие блокаду Ленинграда, и трамвайный поезд из вагонов 1949 года разработки, и реплика вагона ЛМ-57 «Стиляга», а также трамваи ЛМ-68 «Аквариум» и ЛМ-68М «Машка».

- Всех гостей и жителей Северной столицы приглашаем встречать колонну на улице и ловить уникальные кадры! – добавили в пресс-службе.