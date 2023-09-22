Авиакомпания «Россия» увеличит число рейсов из Петербурга в Красноярск со 2 октября

Авиакомпания «Россия» увеличит количество рейсов между Петербургом и Красноярском со 2 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Со 2 октября станет больше прямых рейсов, связывающих Петербург и Красноярск. Теперь самолеты авиакомпании «Россия» будут летать не семь раз в неделю, а 11. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

- «Россия» начнет выполнять новый рейс по маршруту Санкт-Петербург – Красноярск четыре раза в неделю со 2 октября. Он появится в расписании авиакомпании в дополнение к ежедневным полетам по маршруту, - говорится в сообщении.

По понедельникам, средам, четвергам и субботам самолеты, которые могут вместить в себя 128 пассажиров, будут летать дважды в день. В остальные дни недели будет выполняться один рейс, но на лайнерах вместимостью 158 человек.

Новые рейсы будут летать по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Вылет из Петербурга намечен на 10:55, придет в 19:40. Из Красноярска самолеты отправятся в 20:45, а прилетят в Северную столицу в 21:50. Отмечается, что для каждого города указано местное время.