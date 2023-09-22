Людей вывели из бизнес-центра «Авиатор» в Петербурге из-за сообщения о минировании

Людей вывели из бизнес-центра на Мебельной улице в Петербурге из-за сообщения о минировании. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тревожное сообщение получили в бизнес-центре «Авиатор» на Мебельной улице в Петербурге. Неизвестный заявил, что заминировал здание. В связи с этим на объекте проводилась эвакуация. А правоохранители начали искать бомбу. Об этом рассказала spb.kp.ru очевидица случившегося.

- Всех людей вывели из здания. Будут проверять бизнес-центр из-за сообщения о минировании, - сказала собеседница «Комсомолки».

Нашли ли в бизнес-центре взрывные устройства или взрывчатые вещества, пока неизвестно. Но вполне вероятно, что сообщение было ложным. Напомним, что в Северной столице в последнее время очень часто поступают подобные анонимки. Например, неделю назад неизвестные угрожали взорвать 800 школ, два детсада и два магазина. А 7 сентября аноним заявил о минировании 32 объектов образования. Во всех случаях ничего взрывоопасного не нашли.