Врачи в Петербурге спасли недоношенного ребенка с врожденным пороком сердца

Девочке сделали операцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге врачи Педиатрического университета спасли малыша, который родился с пороком сердца. У девочки обнаружили патологию на плановом скрининге, когда мама находилась на 20-ой недели беременности. При этом женщина носила сразу двух малышей. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе клиники.

- 6 июня специалисты Педиатрического университета приняли решение выполнить кесарево сечение. У обоих малышей были проблемы с дыханием, связанные с незрелостью легких, - говорится в сообщении.

Когда младенцы появились на свет, рентгенхирурги провели девочке баллонную атриосептостомию, чтобы подготовить малышку к хирургической коррекции порока, которую в дальнейшем удалось провести успешно. Операция прошла 5 июля.