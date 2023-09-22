Петербуржца Максима Дмитриева признали лучшим пожарным в России

Лучшим пожарным России стал петербуржец Максим Дмитриев. Фото: МЧС России

Несколько дней в Перми проходили Всероссийские соревнования на звание «Лучший пожарный» и «Лучший начальник караула» МЧС России. В состязаниях участвовали лучшие из лучших со всей страны, а именно 11 начальников караулов и 12 пожарных. Они продемонстрировали свои теоретические знания и практические навыки. В итоге самым лучшим пожарным в России признали петербуржца Максима Дмитриева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

- Пожарный 35 пожарно-спасательной части Максим Дмитриев признан лучшим пожарным России, - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что участникам соревнований нужно было подтягиваться на перекладине, сдавать норматив по челночному бегу, а также ликвидировать условный очаг возгорания, вскрывать двери бензорезом, спасать условного пострадавшего и подниматься на третий этаж учебной башни. И все это выполнялось в боевой одежде и средствах индивидуальной защиты органов дыхания.