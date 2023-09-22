Число самозанятых в Петербурге превысило полмиллиона. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге значительно возросло количество самозанятых. На данный момент их число составляет около полумиллиона. С начала налогового эксперимента в 2021 году эта цифра выросла в 21 раз. Значительно увеличилось и количество представителей малого и среднего бизнеса. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

- Санкт-Петербург многие годы остается одним из лидеров в развитии малого и среднего бизнеса. Активность таких предприятий – признак развития всей экономики. Только за минувший год число субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге увеличилось на 7 тысяч, - отметил губернатор Александр Беглов.

Глава города заявил, что сейчас главной целью в этой сфере является создание условий для малого и среднего бизнеса, чтобы представители пришли на крупные промышленные предприятия, а те, в свою очередь, помогли им развиваться.