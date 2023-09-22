Мужчина затащил петербурженку в машину и заставил взять кредит

Жителя Ленобласти будут судить за нападение на девушку в Петербурге ради кредита. Фото: Олег ЗОЛОТО

29-летнего жителя Ленобласти будут судить в Петербурге за разбойное нападение на девушку. Все произошло утром 1 июля. Тогда мужчина увидел петербурженку у дома 157 по проспекту Энгельса. Он подошел к ней сзади, одной рукой схватил за шею, а другой закрыл рот и нос. Затем ударил свою жертву по голове кулаком и затащил в свой автомобиль. И все это для того, чтобы горожанка взяла кредит. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- Мужчина вывез девушку на участок местности у дома 5М по 3-му Верхнему переулку. Когда она пришла в себя, он потребовал через ее мобильное приложение банка оформить кредит на сумму более 359 тысяч рублей. А когда банк операцию отклонил, то злоумышленник выгнал потерпевшую из машины и скрылся, - уточнили в пресс-службе.

Мужчину обвинили в разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Материалы уголовного дела направили на рассмотрение в Выборгский районный суд.