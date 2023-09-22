С погибшим на СВО ветераном боевых действий простились в Ленобласти

Андрея Сергеева похоронили под выстрелы почетного караула. Фото: vk.com/tikhvin_rajon

В Ленинградской области простились с ветераном боевых действий, погибшим в зоне спецоперации. Андрей Сергеев был командиром боевой машины мотострелковой роты штурмового отряда, служил младшим сержантом. О его похоронах 22 сентября сообщает пресс-служба администрации Тихвинского района.

- Андрей Петрович уже имел статус ветерана боевых действий, участвовал в чеченской кампании, более 10 лет служил в органах внутренних дел. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции 10 сентября, - рассказали в ведомстве.

Проститься с военнослужащим пришли не только родные и близкие, но и его сослуживцы. Похоронили бойца на новом кладбище Тихвина. Перед этим церемония прощания состоялась в траурном зале морга.

Ветерана боевых действий Андрея Сергеева похоронили под выстрелы почетного караула.