Дрон нашли около трассы М-11 в Петербурге

В Петербурге запрещено запускать квадрокоптеры. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге недалеко от платной трассы М-11 нашли чей-то дрон. Летательный аппарат попался на глаза росгвардейцам вечером 21 сентября. Это был обычный гражданский квадрокоптер. О находке сообщает «Мойка 78».

- Находкой оказался беспилотник марки HIPER, который лежал у дома на Старорусском проспекте. При осмотре БПЛА оказалось, что это обычный гражданский дрон. Пока в Петербурге не запретили их полет, такие дроны часто использовали местные жители для личных целей, - пишет издание.

Владельца дрона быстро нашли. Им оказался 20-летний дагестанец. Мужчина рассказал силовикам, что хотел красиво сфотографировать свой автомобиль. Квадрокоптер у него отобрали, сотрудники полиции организовали проверку.

Напомним, в Петербурге запрещено запускать беспилотные летательные аппараты с весны этого года.