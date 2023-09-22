«От ложки до сухарика»: Контрольно-счетная палата проверит комбинаты соцпитания в Петербурге

В Петербурге проверяют комбинаты социального питания. Фото: Олег ЗОЛОТО

Контрольно-счетная палата Петербурга проводит выборочную проверку комбинатов социального питания. В ходе нее проверят не только документы, но состояние школьных пищеблоков, условия хранения продуктов и приготовления пищи. Об этом сообщили в пресс-службе КСП.

Проверку начали проводить из-за массового отравления в школе №608. Напомним, что в начале сентября стало известно о 56 детей и взрослых, которые подхватили острую кишечную инфекцию после обеда в школьной столовой.

- Нельзя допустить повторения данной ситуации. Мы проверим всю документацию, связанную с планированием и расходованием средств, - образно говоря, от столовой ложки до каждого сухарика. Это здоровье детей, им нельзя пренебрегать, - отметил председатель Контрольно-счетной палаты Константин Желудков.

Проверка будет проходить до 11 декабря. Результаты этого мероприятия направят губернатору, спикеру Заксобрания и в прокуратуру.