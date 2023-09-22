График движения электричек в Петербурге изменился с 22 сентября

В связи с окончанием дачного сезона в Петербурге меняется график движения электричек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сентябре с уходом теплых деньков заканчивается дачный сезон. Людям уже не нужно так часто ездить на дачи, а значит пассажиропоток в электричках снижается. В связи с этим в Петербурге с 22 сентября меняется график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

- В связи с сезонным снижением пассажиропотока информируем об оптимизации размеров движения пригородных поездов с 22 сентября. Из-за этого частично изменится расписание электричек на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги, - говорится в сообщении.

Подробный график движения электричек можно узнать на станциях и вокзалах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.