Ремонт эскалаторов ограничит вход на метро «Спортивная» в Петербурге с 25 сентября

Вход на метро «Спортивная» в Петербурге ограничат с 25 сентября из-за ремонта эскалаторов. Фото: Олег ЗОЛОТО

На станции метро «Спортивная» в скором времени приступят к капитальному ремонту эскалаторов. В связи с этим будет ограничен вход во второй вестибюль. Сначала будут ремонтировать павильон №2 с выходом на 1-й линии Васильевского острова. Вход и выход там закроют с 25 сентября по 9 ноября. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу подземки Северной столицы.

На этом ограничения не закончатся. С 10 ноября по 25 февраля на вход и выход закроется павильон №1 с выходом на Кадетской линии Васильевского острова. Остальные входы в подземку будут работать в прежнем режиме.

- Просим заранее планировать маршрут поездок, - обратились к пассажирам в петербургском метрополитене.

Ранее spb.kp.ru писал, что две новых ветки метро могут появиться на юге Петербурга. Проекты их строительства внесли в Генплан города.