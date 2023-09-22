От машины почти ничего не осталось: 21-летний парень умер в лобовом ДТП в Ленобласти

21-летний парень погиб в лобовом ДТП на трассе «Толмачево-Нарва». Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Страшная авария произошла днем 22 сентября на 85 километре дороги «Толмачево-Нарва». 21-летний парень на «Ладе» выехал на встречку для обгона и врезался в «Хавал». От удара отечественная легковушка превратилась в искореженную груду металла. При этом некоторые ее детали разлетелись по дороге. Иномарке повезло больше - у нее смялась только передняя часть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Части отечественной легковушки разбросало по дороге. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

- В результате ДТП водитель «Лады», житель Новгородской области, скончался на месте до приезда скорой помощи. 45-летнего водителя иномарки, жителя Лужского района Ленобласти, и его 47-летнюю пассажирку увезли в больницу в состоянии средней тяжести, - уточнили в пресс-службе.

У иномарки пострадала передняя часть. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Известно, что погибшего парня с начала года 21 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП полиция организовала проверку, детали случившегося продолжают устанавливать.