Героям России с 1 декабря разрешат бесплатно парковаться в Петербурге

В Петербурге расширили список льготников на бесплатную парковку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге с 1 декабря для отдельной категории граждан сделают бесплатную парковку. Речь идет о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, Героях Социалистического Труда, Героях Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Одним из главных условий является прописка в Северной столице. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- С 1 декабря 2023 года указанные граждане смогут оформить трехлетнее бесплатное парковочное разрешение, дающее им право парковаться в зоне платной парковки без взимания платы, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Петербурге семьям, в которых воспитываются четыре и более ребенка, разрешили получать два парковочных разрешения на два автомобиля. Кроме того, многодетным семьям позволили оформлять парковочное разрешение на машину, которая зарегистрирована на ребенка.