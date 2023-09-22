Петербуржец обманул магазин на 16 тысяч рублей на переклейке штрихкодов

Петербуржца задержали за подмену штрихкодов в строительном магазине. Фото: Олег ЗОЛОТО

Предприимчивый петербуржец решил сэкономить на покупке строительных материалов. Для этого он направился в магазин на проспекте Энгельса и переклеил штрихкоды с дешевых товаров на дорогостоящие. А потом как ни в чем не бывало отправился на кассу. Таким образом он «сэкономил» 16 тысяч рублей. Все произошло еще 26 августа, но задержать его смогли только сейчас. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.

- 33-летний посетитель, чтобы скрыть свои действия от камер, во время замены этикеток прятал руки в глубине торгового стеллажа, - уточнили в ведомстве.

Тогда мужчине удалось скрыться, но по камерам видеонаблюдения установили его приметы и распространили их среди сотрудников. Поэтому, когда петербуржец вновь наведался в магазин почти месяц спустя, продавцы сразу нажали кнопку тревожной сигнализации. На место приехали росгвардейцы, задержали покупателя и увезли его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.