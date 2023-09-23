Находящегося в розыске петербуржца задержали за крупное мошенничество. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники Главка задержали находящегося в федеральном розыске мужчину на переулке Пирогова в Петербурге. 39-летнего местного жителя обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Следователи считают, что два месяца подряд в 2015 году задержанный вместе с другими нарушителями договорился об открытии офисов под именем некоторой компании. Злоумышленники наладили систему и получали займы от населения, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Для своей мошеннической схемы они составили договор. В поддельном документе обвиняемый указал ежемесячные выплаты от 11 до 18 процентов. Исполнять обязательства, естественно, никто не собирался. Похитить деньги организованная группа смогла у 157 человек. Задержанного доставили в отдел. Затем мужчину передадут инициатору розыска.