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НовостиЧто происходит24 сентября 2023 10:32

Военкоматы готовят уведомления для 30 тысяч петербуржцев

Уведомления впервые будут рассылать через Госуслуги
Татьяна САРАНА
Военкоматы Петербурга готовят 30 тысяч уведомлений для призывников.

Военкоматы Петербурга готовят 30 тысяч уведомлений для призывников.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Осенний призыв не за горами. Об этом совсем скоро петербуржцам напомнят уведомления в личном кабинете на Госуслугах. Бумажные повестки сменятся инновационными электронными. Подобное уведомление о необходимости явиться в военкомат получат 30 тысяч петербуржцев. Об этом на заседании городского правительства напомнил временно исполняющий обязанности военного комиссара Петербурга Марат Урмансов.

- Нам предстоит оповестить и привлечь в военкоматы до 30 тысяч молодых ребят на мероприятия, связанные с призывом и военной службой, - рассказал Марат Урмансов в рамках обсуждения подготовки к осеннему призыву.

Точное количество будущих призывников военный комиссар не назвал. Штаб Западного военного округа еще не опубликовал план по призыву. Точные цифры станут известны 25 сентября. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря.