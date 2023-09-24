Военкоматы готовят уведомления для 30 тысяч петербуржцев

Военкоматы Петербурга готовят 30 тысяч уведомлений для призывников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Осенний призыв не за горами. Об этом совсем скоро петербуржцам напомнят уведомления в личном кабинете на Госуслугах. Бумажные повестки сменятся инновационными электронными. Подобное уведомление о необходимости явиться в военкомат получат 30 тысяч петербуржцев. Об этом на заседании городского правительства напомнил временно исполняющий обязанности военного комиссара Петербурга Марат Урмансов.

- Нам предстоит оповестить и привлечь в военкоматы до 30 тысяч молодых ребят на мероприятия, связанные с призывом и военной службой, - рассказал Марат Урмансов в рамках обсуждения подготовки к осеннему призыву.

Точное количество будущих призывников военный комиссар не назвал. Штаб Западного военного округа еще не опубликовал план по призыву. Точные цифры станут известны 25 сентября. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря.