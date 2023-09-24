В Мариуполе открылись общественные пространства, которые помогал восстановить Петербург

Петербург помог Мариуполю в восстановлении фонтанного комплекса и других общественных пространств. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов сейчас находится с визитом в городе-побратиме Мариуполе. В минувшую субботу там был день больших открытий, приуроченный к 245-летию города.

Так, в центре города, на Греческой площади, открыли восстановленный при участии Российского военно-исторического общества памятник художнику Архипу Куинджи. Благоустройство здесь делали специалисты из Петербурга. В частности, помогли сделать фонтанный комплекс и аллею цифровых копий картин художника. Также Петербург продолжает восстановление местного Драматического театра. Перед ним также будет красивый сквер с фонтаном. До конца года город закончит реконструкцию подземного перехода в центре города и отремонтирует пожарно-спасательную часть.

- Мариуполь должен стать комфортным и благоустроенным городом», - подчеркнул Александр Беглов.

Ранее оперная китайская певица Ван-Фан спела «Катюшу» в здании мариупольского театра.