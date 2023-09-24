Малком звал Изидора в «Зенит» и даже мог остаться в клубе из-за него

Вильсон Изидор Фото: ФК "Зенит"

Новичок петербургского «Зенита» перед матчем с «Локомотивом» рассказал в интервью пресс-службе клуба о том, как познакомился с Малкомом. Место бразильца как раз занял француз, перешедший в команду из «Локомотива» в начале сентября.

- Малком сказал мне, что я впечатлил его как футболист, позвал меня в «Зенит». Я сказал ему: «Время покажет». А он ответил: «Если ты перейдешь, я могу остаться». Но, увы, он ушел до того, как я оказался здесь! – рассказал Изидор.

Француз подчеркнул, что он с Малкомом «остается на связи». Малком играл за «Бордо» и немногот знает французский язык. На нем они однажды общались во время матча между «Зенитом» и «Локомотивом».

- Он сказал мне, что я «хороший игрок», - вспомнил Изидор.

Изидор пока что сыграл в «Зените» один матч и отметился одним голом. Игра с «Локомотивом» состоится в воскресенье, 24 сентября.