Малком звал Изидора в «Зенит» и даже мог остаться в клубе из-за него

Вильсон Изидор
Фото: ФК "Зенит"
Новичок петербургского «Зенита» перед матчем с «Локомотивом» рассказал в интервью пресс-службе клуба о том, как познакомился с Малкомом. Место бразильца как раз занял француз, перешедший в команду из «Локомотива» в начале сентября.
- Малком сказал мне, что я впечатлил его как футболист, позвал меня в «Зенит». Я сказал ему: «Время покажет». А он ответил: «Если ты перейдешь, я могу остаться». Но, увы, он ушел до того, как я оказался здесь! – рассказал Изидор.
Француз подчеркнул, что он с Малкомом «остается на связи». Малком играл за «Бордо» и немногот знает французский язык. На нем они однажды общались во время матча между «Зенитом» и «Локомотивом».
- Он сказал мне, что я «хороший игрок», - вспомнил Изидор.
Изидор пока что сыграл в «Зените» один матч и отметился одним голом. Игра с «Локомотивом» состоится в воскресенье, 24 сентября.