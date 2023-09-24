Налетчики вломились в дом к бизнесмену в Парголово и украли сейф с 10 млн рублей

У бизнесмен из Парголово украли сейф с 10 миллионами рублей и 10 тысячами долларов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В тихую субботнюю ночь покой пары из Парголово нарушили трое неизвестных. Люди в камуфляже проникли среди ночи в дом, связали бизнесмена и его сожительницу.

- 49-летняя жительница Парголово сообщила о том, что около часа ночи на частный дом на Березовой улице в Парголово совершен налет, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Грабители перемахнули через забор и вошли в незапертую дверь. Налетчики ворвались в дом в поисках ценностей, положили глаз на сейф. В нем пара хранила накопления. Прежде чем приняться за сейф, грабители связали пару. Прямо в доме у бизнесмена лежало 10 миллионов рублей и 10 тысяч долларов. Сейф – ноша нелегкая, но грабители не стали отказываться от денег. Они утащили сейф вместе с накоплениями.

Но далеко уйти с чужим у трио в камуфляже не выйдет. Полиция уже начала розыск и возбудила уголовное дело за разбой по части 4 статье 162 УК РФ.