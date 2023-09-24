72-летний петербуржец отдал более 13 миллионов за несуществующий автомобиль

Пенсионер из Петербурга год назад перевел деньги незнакомцу за автомобиль, который так и не увидел. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионер из Петербурга решился на крупную покупку. 72-летний мужчина собрался приобрести автомобиль, и не абы какой, а за 13 миллионов рублей. Правда, решил он это сделать не по старинке. Мужчина проигнорировал автомобильные салоны и заключил сделку с малознакомым мужчиной.

Пенсионер свою часть сделки выполнил. Пожилой мужчина перевел незнакомцу 138 тысяч долларов и позже на тот же счет добавил еще 130 тысяч рублей.

- До настоящего времени автомобиль мужчина так и не получил, а продавец авто на связь не выходит, - сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

А времени с момента заключения договора прошло уже прилично. Мужчины заключили сделку больше года назад, 27 мая 2022 года. Пенсионеру надоело ждать, когда незнакомец выполнит свою часть сделки. Мужчина обратился в полицию, чтобы ускорить процесс.

Теперь выяснять, почему мужчина так и не увидел обещанный автомобиль, будут сотрудники полиции. Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.